Тепло придет в Москву 8 марта

Днем 8 марта температура в Москве будет выше климатической нормы, сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"Днем 8-9 марта температура будет выше нормы. Слабоотрицательная ночью – от -2 до -5, днем – положительная. Будет ощущаться приближение весны", – сказал он, передает ТАСС.
Варакин отметил, что с точки зрения климата март для Москвы считается зимним месяцем. При этом синоптики прогнозируют, что в целом в 2019 году первый месяц весны будет теплее, чем в 2018 году.
По данным метеорологов, первая декада марта в Москве сохранит февральские тенденции и будет отличаться неустойчивой погодой, чередуя сырые оттепели с преимущественно сухими морозами.
Ранее специалисты рассказали, что климатическая весна в столице наступит после 27 марта, когда можно ожидать стойкого перехода среднесуточной температуры через ноль.
В первое воскресенье весны на Москву обрушились снегопад и метель. Из-за непогоды Гидрометцентр объявил в городе желтый уровень погодной опасности. В связи с неблагоприятными погодными условиями столичный транспортный комплекс рекомендовал водителям воспользоваться городским транспортом. Неблагоприятные погодные условия и гололед стали причиной серии массовых ДТП.
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