Первый день весны принесет москвичам снегопад и метель

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый день календарной весны принесет жителям столичного региона снегопад и метель, вслед за которыми температура начнет понижаться. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"В ночь на пятницу, 1 марта, снег, в Москве -1…+1 градуса, по области -4…+1 градуса. Атмосферное давление достигнет минимального значения и днем будет расти. Днем ветер начнет разворачиваться на северный и усиливаться. В первой половине дня еще сохранятся ночные показания термометров, а затем температура начнет понижаться, к вечеру в мегаполисе до -6, в Подмосковье до -8", – сообщается в прогнозе.

Также днем в пятницу прогнозируются местами порывы ветра до 12-17 метров в секунду. Местами возможна сильная гололедица.

По прогнозам синоптиков, первая декада марта в Москве сохранит февральские тенденции и будет отличаться неустойчивой погодой, чередуя сырые оттепели с преимущественно сухими морозами.

Как ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в первые весенние выходные, 2 и 3 марта, в Москву вернутся январские морозы до минус 11–16 градусов. Он подчеркнул, что 1 марта еще будет тепло – около нуля градусов. При этом ожидаются мокрый снег, местами метель и ветер с порывами до 12–17 метров в секунду. На дорогах образуется сильная гололедица.

2 марта ночью похолодает до минус 9–11 градусов, днем – до минус 4–6. Выглянет солнце, а местами пройдет небольшой снег. В ночь на 3 марта прогнозируется суровая погода, характерная, скорее, для середины января. Столбики термометров упадут до минус 11–16 градусов, днем же циркуляция воздуха изменится, и температура повысится до минус 1–6 градусов.

Между тем согласно наблюдениям метеорологов, февраль 2019 года в Москве вошел в тройку самых теплых с начала века. В течение 21 дня максимальная температура воздуха превышала нулевую отметку. Впрочем, до рекордных отметок столбики термометров не поднимались.

По словам метеорологов, в феврале в столице выпало 94% месячной нормы осадков. Максимальная высота снежного покрова, зафиксированная 3 февраля, составила 42 сантиметра.