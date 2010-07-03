Весну не ждите: в Москву вернутся январские морозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В первые весенние выходные, 2 и 3 марта, в Москву вернутся январские морозы до минус 11–16 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он подчеркнул, что 1 марта еще будет тепло – около нуля градусов. При этом ожидаются мокрый снег, местами метель и ветер с порывами до 12–17 метров в секунду. На дорогах образуется сильная гололедица, передает ТАСС.
2 марта ночью похолодает до минус 9–11 градусов, днем – до минус 4–6. Выглянет солнце, а местами пройдет небольшой снег. В ночь на 3 марта прогнозируется суровая погода, характерная, скорее, для середины января. Столбики термометров упадут до минус 11–16 градусов, днем же циркуляция воздуха изменится, и температура повысится до минус 1–6 градусов.
В четверг, 28 февраля, в столичном регионе атмосферное давление приблизится к рекордно низким значениям, опустившись на 20 единиц. В середине дня оно составит около 725 миллиметров ртутного столба. Но до абсолютного минимума атмосферного давления не дотянет.
Рекорд останется за 1990 годом, когда атмосферное давление понизилось до 720 миллиметров ртутного столба. Климатическая норма для февраля составляет 749 миллиметров ртутного столба.
В Москве и области будет облачно, пройдут небольшие осадки. На дорогах образуется гололедица. Днем столбики термометров покажут 0... +2 в мегаполисе и от -3 до +2 – в регионе. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду.
"Утро": теплая погода ожидается в столичном регионе 28 февраля
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