Последний сюрприз зимы: аномальное давление и +2 ожидают москвичей

В четверг, 28 февраля, в столичном регионе атмосферное давление приблизится к рекордно низким значениям, сообщает портал "Метеоновости".
По прогнозам синоптиков, атмосферное давление понизится на 20 единиц. В середине дня оно составит около 725 миллиметров ртутного столба. Но до абсолютного минимума атмосферного давления не дотянет.
Рекорд останется за 1990 годам, когда атмосферное давление понизилось до 720 миллиметров ртутного столба. Климатическая норма для февраля составляет 749 миллиметров ртутного столба.
В Москве и области будет облачно, пройдут небольшие осадки. На дорогах образуется гололедица. В ночные часы в городе -3... -5 градусов, по области – до -8.
Днем столбики термометров покажут 0... +2 в мегаполисе и от -3 до +2 – в регионе. Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 726 миллиметров ртутного столба.
Ранее в Росгидромете опровергли информацию о том, что в конце февраля на Земле ожидается магнитная буря. Эксперт уточнил, что магнитное поле 27 февраля будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости.
В столичном департаменте здравоохранения посоветовали москвичам ограничить прогулки 28 февраля из-за аномального давления. Метеозависимым людям будет безопаснее остаться дома.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.