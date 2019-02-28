Последний сюрприз зимы: аномальное давление и +2 ожидают москвичей

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 28 февраля, в столичном регионе атмосферное давление приблизится к рекордно низким значениям, сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление понизится на 20 единиц. В середине дня оно составит около 725 миллиметров ртутного столба. Но до абсолютного минимума атмосферного давления не дотянет.

Рекорд останется за 1990 годам, когда атмосферное давление понизилось до 720 миллиметров ртутного столба. Климатическая норма для февраля составляет 749 миллиметров ртутного столба.

В Москве и области будет облачно, пройдут небольшие осадки. На дорогах образуется гололедица. В ночные часы в городе -3... -5 градусов, по области – до -8.

Днем столбики термометров покажут 0... +2 в мегаполисе и от -3 до +2 – в регионе. Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 726 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Росгидромете опровергли информацию о том, что в конце февраля на Земле ожидается магнитная буря. Эксперт уточнил, что магнитное поле 27 февраля будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости.

В столичном департаменте здравоохранения посоветовали москвичам ограничить прогулки 28 февраля из-за аномального давления. Метеозависимым людям будет безопаснее остаться дома.