Росгидромет опроверг данные о магнитной буре в конце февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В конце февраля магнитной бури на Земле не ожидается. Об этом сообщил ТАСС глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин после того, как в ряде СМИ появилась информация о надвигающейся магнитной буре.

"Магнитное поле 27 февраля спокойное с отдельными периодами неустойчивости", – уточнил эксперт. По словам Варакина, 28 февраля оно также может быть неустойчивым, но радиационная обстановка останется "невозмущенной". "То есть никакой магнитной бури официально у нас нет", – подытожил представитель Росгидромета.

Ранее столичный департамент здравоохранения посоветовал москвичам ограничить прогулки 28 февраля из-за аномального давления. Метеозависимым людям, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями сердца и легких, будет безопаснее остаться дома, считают медики.

По словам синоптиков, атмосферное давление в Москве может упасть до рекордно низких значений под влиянием циклонического вихря из Скандинавии. Специалисты не исключили, что к середине дня четверга давление снизится до отметки 725 миллиметров ртутного столба.