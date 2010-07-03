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11:54

Февраль в Москве вошел в тройку самых теплых с начала века

общество погода

11:54

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Последний зимний месяц в Москве отметился неустойчивой, резко меняющейся погодой. При этом он занял третье место среди самых теплых февралей с начала столетия, сообщает центр погоды "Фобос".

Самым теплым февраль был только в 2002 и 2016 годах. Средняя температура уходящего месяца составила 1,4 ниже нуля, что на 6,3 градуса выше климатической нормы.

"За всю историю наблюдений за погодой в столице февраль 2019 года оказался шестым-седьмым среди самых теплых. Самая высокая температура воздуха наблюдалась 17 февраля – плюс 5,3 градуса, а холоднее всего было 23 февраля – минус 11,6 градуса", – уточнили синоптики.

В течение 21 дня максимальная температура воздуха превышала нулевую отметку. Впрочем, до рекордных отметок столбики термометров не поднимались.

По словам метеорологов, в феврале в столице выпало 94% месячной нормы осадков. Максимальная высота снежного покрова, зафиксированная 3 февраля, составила 42 сантиметра.

В первых числах марта, согласно прогнозам, в Москву вернутся январские морозы до минус 11–16 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, похолодания стоит ждать 2 и 3 марта.

В последний день февраля уровень атмосферного давления упадет до рекордно низких значений. При этом в Москве и области будет облачно, пройдут небольшие осадки.

Сотрудники городского департамента здравоохранения посоветовали ограничить прогулки людям, страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем.

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общество погода

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