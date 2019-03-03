Серия ДТП произошла на западе Москвы. Почти 40 автомобилей столкнулись на МКАД. По предварительным данным, причиной ДТП стал сильный гололед.
Как сообщает телеканал Москва 24, авария произошла на 59-ом километре МКАД в районе улицы 3-я Черепковская. Там столкнулись 38 автомобилей.
В настоящий момент в районе ДТП движение транспорта перекрыто по двум полосам из пяти. Движение в сторону Рублево-Успенского шоссе осуществляется по трем полосам. Известно о двух пострадавших. Разлива топлива и возгорания на месте аварии нет.
В воскресенье, 3 марта, на Москву обрушились снегопад и метель. Из-за непогоды Гидрометцентр объявил в городе желтый уровень погодной опасности. В связи с неблагоприятными погодными условиями столичный транспортный комплекс рекомендовал водителям воспользоваться городским транспортом.
В связи с непогодой в МЧС призвали жителей московского региона соблюдать скоростной режим и не оставлять машины возле деревьев и шатких конструкции.
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