Желтый уровень погодной опасности объявили в столице 3 марта

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей предупредили о сильном ветре в воскресенье, 3 марта. В связи с непогодой Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности.

В столице будет облачно, местами пройдет снег, на дорогах образуется гололедица. Порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Столбики термометров покажут 0–2 градуса.

Морозная погода в столичном регионе продержится недолго, и уже днем в воскресенье с запада приблизится очередной циклон, а вместе с ним теплый атлантический воздух.

Ночью, правда, будет еще морозно – от -10 до -12 градусов в Москве и от -8 до -12 – по области. Атмосферное давление снова начнет понижаться и к вечеру достигнет 730 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что прошедший февраль в столице стал одним из самых темных за 20 лет наблюдений. Как рассказала ведущий научный сотрудник Метеообсерватории МГУ Екатерина Горбаренко, солнце в последнем месяце зимы светило только 43 часа, при этом солнечный диск был закрыт облаками 19 дней.

Представитель обсерватории добавила, что с 1999 по 2019 годы – это один из самых темных февралей в Москве. Он почти на 30% темнее февраля прошлого года, когда солнце сияло 61 час и не светило 14 дней.

Показатели длительности солнечного сияния в минувшем феврале ниже средних многолетних значений и за период 1961–1990 годы и за период с 1981–2010 годы.

Кроме того, Горбаренко сообщила, что в декабре солнце светило 15 часов, а в январе – 29 часов. Всего же за минувшую зиму солнце освещало Москву 25 дней.