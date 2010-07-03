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11:47

Минувший февраль вошел в тройку самых темных в Москве за последние 20 лет

общество погода

11:47

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Прошедший февраль в столице стал одним из самых темных за 20 лет наблюдений, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказала ведущий научный сотрудник Метеообсерватории МГУ Екатерина Горбаренко, солнце в последнем месяце зимы светило только 43 часа, при этом солнечный диск был закрыт облаками 19 дней.

Представитель обсерватории добавила, что с 1999 по 2019 годы – это один из самых темных февралей в Москве. Он почти на 30% темнее февраля прошлого года, когда солнце сияло 61 час и не светило 14 дней.

Показатели длительности солнечного сияния в минувшем феврале ниже средних многолетних значений и за период 1961–1990 годы и за период с 1981–2010 годы.

Кроме того, Горбаренко сообщила, что в декабре солнце светило 15 часов, а в январе – 29 часов. Всего же за минувшую зиму солнце освещало Москву 25 дней.

Сумма выпавших в Москве осадков за зиму составила в столице 154 миллиметра, что примерно на четверть выше средних многолетних значений, а максимальная высота сугробов оказалась выше обычной почти в 1,5 раза, составив 49 сантиметров.

Самым теплым днем зимы было 17 февраля: в этот день воздух прогрелся до отметки +5,1. Минимальная температура была зафиксирована 23 января – минус 19,4 градуса.

Атмосферное давление самым высоким – 766 миллиметров ртутного столба – было в первый день зимы, 1 декабря, а самым низким – в последний день зимы, 28 февраля, составив 723 миллиметра ртутного столба.

общество погода

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