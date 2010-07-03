Мороз до 10 градусов придет в столичный регион 2 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Облачная погода без осадков и 10-градусный мороз ожидаются в столичном регионе в субботу, 2 марта, сообщает портал "Метеоновости".

Москва и область будут находиться под влиянием гребня антициклона. За счет этого небо начнет проясняться. Осадков ждать не приходится, а вот на дорогах может образоваться гололедица.

В столице похолодает до -5... -7 градусов, по области – до -5... -10. Ветер северный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют, что снежный покров в Москве сойдет аж в конце марта – начале апреля, поскольку снег достаточно плотный. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура в столице в марте будет около и выше нормы, периоды заморозков и оттепели в течение месяца будут чередоваться.

"Ранней весны ждать не стоит", – цитирует Вильфанда ТАСС. При этом с 4 марта в Москве прогнозируется потепление, температура будет держаться на уровне 0 градусов.

Накануне синоптики пообещали, что морозная погода в столичном регионе продержится недолго, и уже днем в воскресенье с запада приблизится очередной циклон, а вместе с ним теплый атлантический воздух.

Ночью, правда, будет еще морозно – от -10 до -12 градусов в Москве и от -8 до -12 – по области. Днем начнется снегопад, усилится ветер, на дорогах возможны заносы. Воздух в городе прогреется до 0... - 2, по области – до 0... -5. Ветер юго-западный усилится до 10–15 метров в секунду. Атмосферное давление снова начнет понижаться и к вечеру достигнет 730 миллиметров ртутного столба.

Сумма выпавших в Москве осадков за зиму составила в столице 154 миллиметра, что примерно на четверть выше средних многолетних значений, а максимальная высота сугробов оказалась выше обычной почти в 1,5 раза, составив 49 сантиметров.

Самым теплым днем зимы было 17 февраля: в этот день воздух прогрелся до отметки +5,1. Минимальная температура была зафиксирована 23 января – минус 19,4 градуса.

Атмосферное давление самым высоким – 766 миллиметров ртутного столба – было в первый день зимы, 1 декабря, а самым низким – в последний день зимы, 28 февраля, составив 723 миллиметра ртутного столба.