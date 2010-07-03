Синоптики пообещали москвичам сильный ветер и снегопад в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мороз и солнце ожидается в столице в субботу, 2 марта. В воскресенье в регион придут потепление и снегопад, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказали синоптики, в первый выходной день над столичным регионом установится антициклональный характер циркуляции воздушных масс. Облаков станет меньше, выглянет солнце. Ночью в Москве ожидается -9... -11 градусов, по области – от -7 до -12. Порывы северо-западного ветра достигнут 7–12 метров в секунду. Днем ветер ослабнет до 2–7 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится до 742 миллиметров ртутного столба, но останется существенно ниже нормы. Морозная погода в столичном регионе продержится недолго, и уже днем в воскресенье с запада приблизится очередной циклон, а вместе с ним теплый атлантический воздух.

Ночью, правда, будет еще морозно – от -10 до -12 градусов в Москве и от -8 до -12 – по области. Днем начнется снегопад, усилится ветер, на дорогах возможны заносы. Воздух в городе прогреется до 0... - 2, по области – до 0... -5. Ветер юго-западный усилится до 10–15 метров в секунду. Атмосферное давление снова начнет понижаться и к вечеру достигнет 730 миллиметров ртутного столба.

Синоптики рассказали, что сумма выпавших в Москве осадков за зиму составила в столице 154 миллиметра, что примерно на четверть выше средних многолетних значений, а максимальная высота сугробов оказалась выше обычной почти в 1,5 раза, составив 49 сантиметров.

Самым теплым днем зимы было 17 февраля: в этот день воздух прогрелся до отметки +5,1. Минимальная температура была зафиксирована 23 января – минус 19,4 градуса.

Атмосферное давление самым высоким – 766 миллиметров ртутного столба – было в первый день зимы, 1 декабря, а самым низким – в последний день зимы, 28 февраля, составив 723 миллиметра ртутного столба.

В пятницу в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Горожан заранее предупредили о сильном ветре и гололедице. Москвичам напомнили, что весна наступила только по календарю, в городе ожидается сильный ветер, снегопад и гололед. Автомобилистов попросили не парковаться рядом с деревьями и рекламными щитами, держать дистанцию и не превышать скорость. Если же есть возможность, то лучше пользоваться общественным транспортом.

По прогнозам синоптиков, первая декада марта в Москве сохранит февральские тенденции и будет отличаться неустойчивой погодой, чередуя сырые оттепели с преимущественно сухими морозами.