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11:41

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1938 года

общество погода

11:41

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уровень атмосферного давления в Москве достиг аномально низких значений из-за приблизившегося центра атлантического циклона. Об этом сообщает сайт "Метеоновости".

В ночь с 28 февраля на 1 марта атмосферное давление понизилось до 723,1 миллиметра ртутного столба. Для первого дня весны это стало новым рекордом.

Прежний рекорд, который был установлен 1 марта 1938 года, составлял 725 миллиметров ртутного столба.

По словам специалистов, аномально низкое атмосферное давление способно негативно повлиять на самочувствие людей, страдающих от заболеваний сердца и сосудов. Недомогание также могут испытывать горожане, для которых характерны скачки артериального давления, приступы стенокардии и мигрени. В такие дни врачи советуют не перегружать организм физическими нагрузками.

Как отмечают метеорологи, аномально низкое атмосферное давление сохранится на протяжении всей пятницы. Днем в столице будет дуть северный ветер со скоростью от пяти до 10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров и метелью.

Вместе с тем в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Горожан заранее предупредили о сильном ветре и гололедице.

"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 1 марта

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