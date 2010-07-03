В Москву придет весенний плюс

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

На следующей неделе в столицу придет потепление, сообщили в Гидрометцентре России.

В понедельник, 4 марта, столбики термометров будут колебаться от -1 до +4 градусов. Во вторник, по прогнозам, погода станет еще более весенней. 5 марта ожидается до 6 градусов тепла.

Потепление придет на смену морозам и метели, которые посетят столичный регион в первые выходные марта. Как рассказали синоптики, в ночь на пятницу, 1 марта, выпадет снег. В столице будет от -1 до +1 градуса, а по области – до 4 градусов ниже нуля. Атмосферное давление, достигнув минимума, начнет расти. Днем ветер усилится до 12–17 метров в секунду, разыграется метель. К вечеру 1 марта в мегаполисе похолодает до минус 6 градусов, а в Подмосковье – до минус 8. На дорогах и тротуарах будет скользко.

Снегопад продолжится в столичном регионе и в ночь на субботу. Столбики термометров опустятся до 10–12 градусов мороза в Москве и до минус 15 градусов – по области. Днем 2 марта обойдется без осадков, ветер утихнет. При этом температура не поднимется выше минус 4–6 градусов.

В воскресенье, 3 марта, немного потеплеет. В столице прогнозируют минус 1–3 градуса, в Подмосковье – -1.. -6 градусов. Синоптики также сообщили о порывистом ветре, который вернется в регион в это день.

Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе на 1 марта из-за сильного ветра и гололедицы. Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о январских морозах в первые выходные марта.

Если начало весны обещает температурные перепады, то в последний зимний месяц погода была не менее капризной, напомнили синоптики. При этом февраль 2019 года в Москве вошел в тройку самых теплых с начала века. По данным экспертов, среднемесячная температура составила минус 1,4 градуса.