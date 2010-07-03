Жителей столичного региона предупредили о сильном ветре и гололедице

Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе на 1 марта. Горожан предупредили о сильном ветре, метели и гололедице, сообщает Гидрометцентр России.
Днем в пятницу ожидается от -1 до +1 градуса, к вечеру похолодает до -6. Ветер северный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12–17 метров в секунду. Такая погода потенциально опасна, говорят синоптики.
Ранее сообщалось, что в первые весенние выходные, 2 и 3 марта, в Москву вернутся январские морозы до минус 11–16 градусов. 2 марта ночью похолодает до минус 9–11 градусов, днем – до минус 4–6. Выглянет солнце, а местами пройдет небольшой снег.
В ночь на 3 марта прогнозируется суровая погода, характерная, скорее, для середины января. Столбики термометров упадут до минус 11–16 градусов, днем же циркуляция воздуха изменится, и температура повысится до минус 1–6 градусов.
В четверг, 28 февраля, в столичном регионе атмосферное давление приблизится к рекордно низким значениям, опустившись на 20 единиц. В середине дня оно составит около 725 миллиметров ртутного столба. Но до абсолютного минимума атмосферного давления не дотянет.
"Утро": Москва окажется в теплой части североатлантического циклона 28 февраля
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