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Москвичей призвали быть осторожными из-за гололедицы

Москвичей призвали беречь себя в гололедицу

общество погода

08:30

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Жителям столицы рекомендовали быть осторожнее из-за скользких дорог в пятницу, 1 марта.

"Днем облачно, снег, местами метель, сильная гололедица. Будьте осторожны на дорогах! Берегите себя", – сообщается в пятницу в Twitter транспортного комплекса Москвы.

В первый день весны циклон в столице начнет смещаться к востоку. Днем температура воздуха составит 0 градусов. Вечером облачность сохранится, небольшой снег продолжит идти. Температура упадет к отметке -3 градуса. Синоптики отмечают, что первый день весны будет характеризоваться аномально низким атмосферным давлением, которое составит 728 миллиметров ртутного столба.

По прогнозам синоптиков, первая декада марта в Москве сохранит февральские тенденции и будет отличаться неустойчивой погодой, чередуя сырые оттепели с преимущественно сухими морозами.

В феврале в столице выпало 94 процента месячной нормы осадков. Максимальная высота снежного покрова, зафиксированная 3 февраля, составила 42 сантиметра.

общество погода

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