Аномально низкое давление ожидает москвичей в первый день весны

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Облачная погода, временами осадки в виде снега и до 2 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 1 марта. На дорогах будет гололедица.

Синоптики отмечают, что первый день весны будет характеризоваться аномально низким атмосферным давлением, которое составит 728 миллиметров ртутного столба.

Как говорится на портале "Метеоновости", будет дуть северный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 12–15 метров и метелью.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градусов, по области – до 2 градусов тепла. Относительная влажность воздуха около 80 процентов.

Ранее сообщалось, что последний зимний месяц в Москве занял третье место среди самых теплых февралей с начала столетия. Самым теплым он был только в 2002 и 2016 годах.