Водителей попросили не парковаться рядом с деревьями из-за сильного ветра

ЦОДД рекомендовал водителям не парковаться рядом с деревьями и рекламными щитами из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.
Москвичам напомнили, что весна наступила только по календарю, в городе ожидается сильный ветер, снегопад и гололед. Автомобилистов попросили держать дистанцию и не превышать скорость. Если же есть возможность, то лучше пользоваться общественным транспортом, говорится в сообщении.
Ранее жителям столицы рекомендовали быть осторожнее из-за скользких дорог.
В первый день весны циклон в столице начнет смещаться к востоку. Днем температура воздуха составит 0 градусов. Вечером облачность сохранится, небольшой снег продолжит идти. Температура упадет к отметке -3 градуса. Синоптики отмечают, что первый день весны будет характеризоваться аномально низким атмосферным давлением, которое составит 728 миллиметров ртутного столба.
По прогнозам синоптиков, первая декада марта в Москве сохранит февральские тенденции и будет отличаться неустойчивой погодой, чередуя сырые оттепели с преимущественно сухими морозами.
В феврале в столице выпало 94 процента месячной нормы осадков. Максимальная высота снежного покрова, зафиксированная 3 февраля, составила 42 сантиметра.
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