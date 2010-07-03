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Один человек пострадал в массовой аварии на МКАД. Как сообщили в пресс-службе Мосгортранса, ДТП с участием 19 автомобилей произошло на 60-м километре кольцевой автодороги.

Сегодня на МКАД была авария с 19 автомобилями,в основном жестянка,но, по предварительным данным, 1 пострадавший. В некоторых СМИ говорят про 30 машин-это не соответствует действительности. Будьте осторожны и внимательны на дорогах! pic.twitter.com/vm5Rm2KrXj — Московский транспорт (@DtRoad) 3 марта 2019 г.



Между тем как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД, на МКАД произошла серия мелких ДТП произошла на МКАД, а не одно крупное, как сообщалось ранее. По данным ведомства, движение на 60-м километре дороги серьезно ограничено.

"Пострадал в одном из них один человек, но большинство аварий – мелкие. Сейчас на месте работают инспектора ГИБДД. Движение в районе сильно ограничено", – сообщили в пресс-службе.

Массовое ДТП также произошло на 95-м километре МКАД. Как сообщалось ранее, там столкнулись шесть автомобилей. Движение на участке сильно затруднено. Пострадал как минимум один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на внешней стороне кольцевой дороги в районе пересечения с Ярославским шоссе. Один из автомобилей получил сильные повреждения. На место прибыла скорая помощь. По предварительным данным, причиной ДТП стал сильный гололед.