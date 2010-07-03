На 95 километре МКАД столкнулись шесть машин

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На 95-м километре МКАД столкнулись шесть автомобилей. Движение на участке сильно затруднено. Пострадал как минимум один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на внешней стороне кольцевой дороги в районе пересечения с Ярославским шоссе. Один из автомобилей получил сильные повреждения. На место прибыла скорая помощь. По предварительным данным, причиной ДТП стал сильный гололед.

Ранее сообщалось, что серия ДТП произошла на западе Москвы. Почти 40 автомобилей столкнулись на МКАД. В настоящий момент в районе аварии движение транспорта перекрыто по двум полосам из пяти. Движение в сторону Рублево-Успенского шоссе осуществляется по трем полосам.

Столичным автовладельцам рекомендуют пользоваться общественным транспортом. "Снегопад не думает уступать весне! Осадки сохранятся в течение дня. Для поездок рекомендуем пользоваться городским транспортом. Это безопасно и комфортно", – говорится в сообщении транспортного комплекса в Twitter.

Снегопад и метель обрушились на Москву в первое воскресенье весны. По прогнозам синоптиков, 3 марта в столичном регионе ожидаются облачная погода и до 6 градусов мороза. Гидрометцентр объявил в воскресенье желтый уровень погодной опасности из-за ветра.