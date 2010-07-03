Подарок для посетительниц подготовили в Музее Победы и Историческом музее к 8 Марта

Вход в Музей Победы на Поклонной горе для посетительниц будет бесплатным 8 марта с 10:00 до 21:30 по случаю Международного женского дня, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Для прохода нужно будет получить билет в кассе, предъявив паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Помимо основной экспозиции музея, гостьи могут прийти на временную выставку под названием "Женщины военной эпохи". Там представят порядка 150 экспонатов. Среди них будут картины, изображающие женщин, переживших Великую Отечественную войну.
В зале "Конев" состоятся показы двух фильмов советского режиссера Владимира Мотыля. Это лента о фронтовой любви "Женя, Женечка и "Катюша" и картина о женах декабристов "Звезда пленительного счастья". С мамами и бабушками на показы могут бесплатно попасть и школьники до 16 лет.
Экспозиции Государственного исторического музея тоже можно будет посетить бесплатно сходить. Касается это также выставочного комплекса и Музея Отечественной войны 1812 года. В праздничный день музей и его филиалы будут открыты с 10:00 до 21:00, а кассы – до 20:00.
В Международный женский день вход для посетительниц будет бесплатным и в другие музеи. В акции участвуют Третьяковская галерея, Музей военной формы одежды, Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО", Музей искусства народов Востока, культурный центр "Интеграция" имени Н.А. Островского, Музей кино и Музей декоративно-прикладного и народного искусства.
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