Гармония природы: 8 марта в Москве потеплеет до +8

В Международный женский день погода в столичном регионе будет по-весеннему теплой. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Впрочем, перед потеплением горожан ждет крайне изменчивая погода. 5 марта температура в Москве вырастет до плюс пяти градусов, а снег сменится дождем и порывистым ветром.
Утром в среду будет около нуля, однако днем начнется стремительное похолодание. Ожидается, что уже к вечеру столбики термометров упадут до минус 12 градусов. Помимо этого, метеорологи предупреждают о сильном ветре и гололедице.
"После прошедшего накануне дождя будет очень сильное обледенение, поэтому выпускается прогноз о сильной гололедице", – пояснил Вильфанд, заверив, что понижение температур будет недолгим.
Очередная оттепель начнется 8 марта, когда воздух прогреется до плюс восьми градусов. По прогнозам такая погода сохранится как минимум до 9 марта.
Ранее синоптики заявили, что самым теплым днем текущей недели может стать 5 марта. В этот день температура воздуха будет на пять градусов выше климатической нормы.
Несмотря на ожидаемое потепление, во вторник в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. В городе пройдут небольшие осадки, а порывы юго-западного ветра местами достигнут 15 метров в секунду.
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