Желтый вторник объявлен в Москве

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном ветре во вторник, 5 марта. В связи с этим Гидрометцентр России продлил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе.
"Погода потенциально опасна", – подчеркнули синоптики. По прогнозам, в ночь на 5 марта будет облачно, возможны небольшие осадки. В столице ожидается около нуля, а по области – от -3 до +2 градусов. Южный ветер, переходящий в юго-западный, будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Однако местами его порывы могут усиливаться до 15 метров в секунду.
Вторник, по словам метеорологов, будет дождливым. Днем в Москве потеплеет до плюс 3–5 градусов. В Подмосковье столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов тепла. Скорость ветра в порывах может достигать 12–17 метров в секунду.
Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности на понедельник, 4 марта, из-за сильного ветра.
Кроме того, на этой неделе синоптики прогнозируют частые перепады температуры и атмосферного давления. В среду, 6 марта, на смену "плюсовым" температурам придут 15-градусные морозы. При этом в Международный женский день специалисты пообещали москвичам новую порцию осадков и очередную оттепель.
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