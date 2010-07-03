Желтый вторник объявлен в Москве

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Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном ветре во вторник, 5 марта. В связи с этим Гидрометцентр России продлил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе.

"Погода потенциально опасна", – подчеркнули синоптики. По прогнозам, в ночь на 5 марта будет облачно, возможны небольшие осадки. В столице ожидается около нуля, а по области – от -3 до +2 градусов. Южный ветер, переходящий в юго-западный, будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Однако местами его порывы могут усиливаться до 15 метров в секунду.

Вторник, по словам метеорологов, будет дождливым. Днем в Москве потеплеет до плюс 3–5 градусов. В Подмосковье столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов тепла. Скорость ветра в порывах может достигать 12–17 метров в секунду.

Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности на понедельник, 4 марта, из-за сильного ветра.

Кроме того, на этой неделе синоптики прогнозируют частые перепады температуры и атмосферного давления. В среду, 6 марта, на смену "плюсовым" температурам придут 15-градусные морозы. При этом в Международный женский день специалисты пообещали москвичам новую порцию осадков и очередную оттепель.