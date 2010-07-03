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11:22

Аномально низкое атмосферное давление придет в Москву

общество погода

11:22

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Рекорд низкого атмосферного давления 20-летней давности может быть побит в столице во вторник, 5 марта. Об этом Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Стрелки барометров могут опуститься до отметки 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц меньше нормы. В 1998 году давление достигло такого же показателя, так что рекорд может быть по крайней мере повторен. Ожидается, что давление упадет ко второй половине дня.

1 марта в городе зафиксировали аномально низкое давление. По информации метеостанции ВДНХ, оно составило 723,1 миллиметра ртутного столба.

5 марта также может стать самым теплым днем на наступающей рабочей неделе. Температура воздуха на пять градусов превысит климатическую норму. А климатическая весна в городе наступит после 27 марта, когда можно ожидать стойкого перехода среднесуточной температуры через ноль.

общество погода

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