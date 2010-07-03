Синоптики назвали самый теплый день следующей недели

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Вторник, 5 марта, может стать самым теплым днем на наступающей рабочей неделе. Температура воздуха будет на пять градусов превышать климатическую норму. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Вторник будет самый теплый день в ближайшую пятидневку. По области от нуля до +3, в Москве – +1...+3 днем и ночью около нуля", – рассказал он, передает ТАСС.

Днем 8 марта температура в Москве также будет выше климатической нормы. По словам метеорологов, в городе будет ощущаться приближение весны. При этом синоптики отмечают, что с точки зрения климата март для столицы считается зимним месяцем. Однако по предварительным прогнозам, в 2019 году первый месяц весны будет теплее, чем в 2018 году.

Между тем первое в воскресенье весны на Москву обрушились снегопад и метель. Из-за непогоды Гидрометцентр объявил в городе желтый уровень погодной опасности. Неблагоприятные погодные условия вызвали серию массовых ДТП.

По словам метеорологов, климатическая весна в столице наступит после 27 марта, когда можно ожидать стойкого перехода среднесуточной температуры через ноль. Погода в первый весенний окажется очень изменчивой. Прогнозируются периоды с 15-20-градусными морозами и оттепели. При этом снег растает не раньше первой декады апреля.