Весна уходит: морозы ударят в Москве перед 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На этой неделе в столичном регионе прогнозируются частые перепады температуры и атмосферного давления, сообщает Агентство "Москва".
Потепление в среду, 6 марта, сменится 15-градусными морозами. В целом, обещают синоптики, неделя окажется выше средних многолетних значений почти на четыре градуса.
В начале недели регион попадет под влияние очередного атлантического циклона, во вторник воздух прогреется до плюс 3–4 градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, и очень низкое атмосферное давление.
В среду волна тепла начнет спадать, осадки сменятся снегом, а температура начнет снижаться. К вечеру столбики термометров опустятся до минус 5 градусов, а в ночь на четверг, 7 марта, подморозит до минус 10 градусов. В области может подморозить до 8–13 градусов, а местами и до -15 градусов.
Днем 7 марта осадков в Москве не ожидается, выглянет солнце. Атмосферное давление будет стремительно расти и поднимется до 752 миллиметров ртутного столба. Погода при этом будет вполне комфортная. Воздух прогреется до минус 1–3 градусов.
К концу рабочей недели в столицу снова вернутся осадки. В Международный женский день, 8 марта, ожидаются осадки и очередная оттепель.
Облачная погода, временами снег и до 4 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 4 марта.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 4 марта, столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Атмосферное давление достигнет 733 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.
3 марта снегопад и метель обрушились на Москву. В связи с этим был объявлен желтый уровень погодной опасности. Отмечалось, что метель может продолжиться 4 марта.
Водителям рекомендовали пользоваться общественным транспортом и не парковаться рядом с деревьями и широкоформатными конструкциями. На дорогах образуется гололедица.
В то же время вторник, 5 марта, может стать самым теплым днем на рабочей неделе. Температура воздуха будет на пять градусов превышать климатическую норму.
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