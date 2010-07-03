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08:05

Снег и низкое давление ожидаются в Москве в понедельник

общество погода

08:05

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Облачная погода, временами снег и до 4 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 4 марта.

По данным портала "Метеоновости", столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Атмосферное давление достигнет 733 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 80 процентов.

3 марта снегопад и метель обрушились на Москву. В связи с этим был объявлен желтый уровень погодной опасности. Отмечалось, что метель может продолжиться 4 марта.

Водителям рекомендовали пользоваться общественным транспортом и не парковаться рядом с деревьями и широкоформатными конструкциями. На дорогах образуется гололедица.

В то же время вторник, 5 марта, может стать самым теплым днем на рабочей неделе. Температура воздуха будет на пять градусов превышать климатическую норму.

Метель может продолжится в Москве

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