Столичных водителей попросили не ставить машины под деревьями и билбордами

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Столичным водителям не следует парковаться рядом с деревьями и широкоформатными конструкциями из-за прогнозируемой непогоды, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

По прогнозам синоптиков, в городе вероятны снег, метель и сильный ветер. На дорогах образуется гололедица. В АМПП призвали, по возможности, пользоваться общественным транспортом.

Климатическая весна в столице наступит после 27 марта, когда можно ожидать стойкого перехода среднесуточной температуры через ноль. Погода в первый весенний окажется очень изменчивой – 15-20-градусные морозы и оттепели.

Самым теплым днем на наступающей рабочей неделе может стать вторник, 5 марта. Температура воздуха будет на пять градусов превышать климатическую норму.