Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Более 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах.

Как следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания", во Внукове отложили восемь рейсов и три перенесли.

В свою очередь в аэропорте Шереметьево задержали восемь рейсов, а Домодедово – шесть, еще девять отменено.

3 марта снегопад и метель обрушились на Москву. В связи с этим был объявлен желтый уровень погодной опасности.