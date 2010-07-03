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02 марта, 22:30

Самолет "Москва – Санкт-Петербург" не смог приземлиться в Пулково из-за снегопада

происшествия

02 марта, 22:30

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Самолет авиакомпании Pegas Fly, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, не смог совершить посадку в аэропорту Пулково из-за снегопада. Лайнер вернулся в столицу на запасной аэродром. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Самолет должен был приземлиться в Пулково в 19:45 по московскому времени, однако капитан лайнера принял решение не сажать воздушное судно.

"Самолет ушел на запасной аэродром в Шереметьево (Москва) по решению экипажа судна", – отметили в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что Пулково работает в штатном режиме, несмотря на небольшой снегопад. Работники аэропорта регулярно производят расчистку ВВП, маршрутов руления и мест стоянок самолетов.

Самолет, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в Москву на запасной аэродром

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происшествия

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