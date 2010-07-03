Два самолета столкнулись в аэропорту Ньюарк

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Два самолета столкнулись в американском аэропорту Ньюарк. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщается на странице аэрогавани в Twitter.

Инцидент произошел утром в субботу, 2 марта. Самолет Southwest при рулежке задел крылом авиалайнер, припаркованный у терминала А.

"Пассажиры будут перерегистрированы на другие рейсы", – говорится в сообщении.

Позднее пресс-служба аэропорта сообщила о задержке нескольких рейсов из-за погодных условий.

Аналогичный инцидент произошел 14 февраля в столичном аэропорту Внуково. Самолет Boeing задел крылом другой самолет. В момент происшествия в воздушных судах не было пассажиров, никто не пострадал. В пресс-службе столичного аэропорта добавили, что по факту инцидента создана инспекционная комиссия, которой предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

