Два самолета столкнулись в аэропорту Ньюарк

Два самолета столкнулись в американском аэропорту Ньюарк. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщается на странице аэрогавани в Twitter.
Инцидент произошел утром в субботу, 2 марта. Самолет Southwest при рулежке задел крылом авиалайнер, припаркованный у терминала А.
"Пассажиры будут перерегистрированы на другие рейсы", – говорится в сообщении.
Позднее пресс-служба аэропорта сообщила о задержке нескольких рейсов из-за погодных условий.
Аналогичный инцидент произошел 14 февраля в столичном аэропорту Внуково. Самолет Boeing задел крылом другой самолет. В момент происшествия в воздушных судах не было пассажиров, никто не пострадал. В пресс-службе столичного аэропорта добавили, что по факту инцидента создана инспекционная комиссия, которой предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.
Следственный комитет опубликовал видео после столкновения двух самолетов во Внукове
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