Во Внукове столкнулись самолеты

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Два самолета столкнулись в московском аэропорту Внуково. Происшествие случилось днем 14 февраля. О нем сообщили соцсети и федеральные СМИ.

По данным агентства "Интерфакс", Boeing с пассажирами на борту после посадки задел крылом другой самолет.

"Во время буксировки после посадки во "Внуково" Boeing-747 с пассажирами задел законцовкой крыла хвостовое оперение стоящего на перроне другого лайнера Boeing-767", – сообщил источник в службах аэропорта. Оба самолета получили повреждения, однако люди не пострадали.