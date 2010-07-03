Столичные парки подготовили праздничную программу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цветочный забег, ледовая дискотека, концерты и мастер-классы ожидают гостей 18 столичных парков по случаю Международного женского дня. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В Таганском парке в Международный женский день для посетительниц парка устроят вечеринку во французском стиле. На главной площади молодые певцы исполнят популярные композиции на французском языке. Там же гостей будут встречать мимы, которые подарят дамам цветы.

В "Филях" 8 марта устроят традиционный трехкилометровый "Цветочный забег" для мужчин. В начале забега им дадут букет цветов, который те смогут подарить любой посетительнице парка. В саду имени Баумана состоится ледовая дискотека, вход для девушек бесплатный, а в 20:00 на "КиноКатке" покажут романтическую комедию.

В Парке Горького в честь праздника организуют бесплатные пешеходные туры и квесты, для участия нужно будет зарегистрироваться на сайте парка. В Измайловском парке кульминацией праздника станет запуск в небо тысячи светящихся шариков. Увидеть это можно будет в 17:30 и в 18:30.

Кроме того, на центральной площади разместится ярмарка, где можно приобрести полезные вещи и подарки. Музыканты исполнят в парке популярные песни о любви.

Столичные музеи тоже подготовили подарок для горожанок. Вход в Музей Победы на Поклонной горе и Государственный исторический музей для посетительниц будет бесплатным. В акции также участвуют Третьяковская галерея, Музей военной формы одежды, Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО", Музей искусства народов Востока, культурный центр "Интеграция" имени Н.А. Островского, Музей кино и Музей декоративно-прикладного и народного искусства.

Погода позволит с комфортом отметить праздник на весенних улицах. 8 марта в город придет очередная оттепель, так что воздух прогреется до +8 градусов. Такая погода сохранится как минимум до 9 марта.