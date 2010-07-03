Пять инвесторов поборются за создание канатной дороги в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пять инвесторов готовы побороться за право реализовать проект канатной дороги между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал", сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

Подготовка к конкурсу будет проходить в течение мая. Заявки на участие подали пять компаний: "Старый город", "Национальные канатные дороги", "Московские канатные дороги", "Развитие канатных дорог" и "Профлогистиксервис".

По словам заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, новый проект повысит связанность территорий, разгрузит общественный транспорт и улично-дорожную сеть без бюджетных затрат.

Частная концессионная инициатива по строительству канатной дороги между станциями поступила на рассмотрение в мэрию в прошлом году. Предварительная проработка градостроительной документации уже началась.

Срок концессии составит 25 лет, из которых порядка 2,5 займет строительство. Протяженность канатной дороги достигнет 2,3 километра. Прогнозируемый пассажиропоток – до 19 тысяч человек в сутки. Время горожан в пути между двумя районами Москвы благодаря "канатке" сократится с 45 минут до 7. Оплачивать проезд можно будет картой "Тройка", цена билета не превысит 55 рублей.