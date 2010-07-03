Собянин: более 800 тысяч человек воспользовалось канатной дорогой

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Возрождение спортивного кластера на Воробьевых горах находится в самом разгаре, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра хода работ по развитию территории спорткомплекса.

Мэр отметил, что на канатной дороге, которую открыли менее года назад, уже прокатилось более 800 тысяч человек.

"Канатка, которая была построена в прошлом году, работает очень неплохо. Более 800 тысяч человек воспользовалось возможностью прокатиться и посмотреть на прекрасные виды, которые открываются отсюда", - заявил Собянин.

Мэр также рассказал о строительстве новых горнолыжных трамплинов на территории спорткомплекса "Воробьевы горы".

"Старые горнолыжные трамплины снесены. Прямо за нашей спиной разворачивается стройка - строительство двух новых спусков. Два горнолыжных трамплина, которые будут соответствовать международным требованиям. Здесь же будут построены три горнолыжных склона, спортивная школа и целый ряд других объектов. <...> Надеюсь, что в 2020-2021 годах, как у нас обозначено по срокам, по этапам ввода, эти объекты будут введены. Это будет уникальный горнолыжный кластер Москвы", - пояснил он.

Кроме того, напомнил Собянин, начато проектирование эскалатора от южного входа станции метро "Воробьевы горы". "Это уникальный объект, который стоит уже более двух десятков лет. Он тоже будет восстановлен и улучшит транспортную инфраструктуру этого замечательного места", - подчеркнул мэр.

Ранее были проведены работы по благоустройству Андреевской набережной. Там отремонтировали асфальтовое покрытие, тротуар выложили плиткой, разбили газоны, установили торшерное освещение.

Также благоустроили улицу Косыгина на участке от Мосфильмовской улицы до проспекта Вернадского и Мичуринского проспекта – от улицы Косыгина до Ломоносовского проспекта.

Противооползневые мероприятия выполнили на склонах Воробьевых гор.

Вдоль Воробьевской набережной установили более девяти тысяч светодиодных светильников.

А в конце прошлого года открыли канатную дорогу через Москву-реку, которая связала Олимпийский комплекс "Лужники" с Воробьевыми горами и улицей Косыгина.

Предполагается, что в будущем ее станциями смогут пользоваться не только туристы, но и горнолыжники.

В перспективе у южного выхода станции метро "Воробьевы горы" планируют восстановить эскалаторную галерею длиной 90 метров, через которую можно будет выйти на улицу Косыгина и к Дворцу пионеров.

Кроме того, продолжают восстанавливать исторические и создавать новые спортивные сооружения.

В ближайшие годы хотят создать три горнолыжные трассы длиной 130, 150 и 170 метров; лыжный трамплин К-40; трамплин для сноуборда Big Air; школу лыжных видов спорта; экстрим-парк; лыжную трассу с лыжной базой и многое другое.

Спортсмены-горнолыжники, сноубордисты, прыгуны с трамплина и двоеборцы смогут тренироваться в обновленном спортивном кластере. Все желающие смогут кататься в свободное от тренировок время. Однако прыжковые трамплины предназначены только для профессиональных спортсменов.

Ранее сообщалось, что горнолыжный склон высотой более 100 метров построят рядом со станцией метро "Прокшино" в поселении Сосенское в ТиНАО. Горнолыжный склон станет основным объектом Adrenaline Beat, который займет площадь в 60 гектаров. Проектированием занимается международное архитектурное бюро Masterconcept.

Здесь планируется обустроить четыре склона, на которых будут организованы девять горнолыжных трасс разной сложности и трасса для тюбинга.

На площади 132 гектара будут построены спортивно-развлекательный кластер, курортный центр с аквапарком, гостиничный комплекс и спортивно-рекреационный комплекс Adrenaline Beat.

