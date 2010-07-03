Горнолыжный склон появится рядом со станцией метро "Прокшино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Горнолыжный склон высотой более 100 метров построят рядом со станцией метро "Прокшино" в поселении Сосенское в ТиНАО. Об этом на Московском урбанистическом форуме сообщил гендиректор компании "А101" Игнатий Данилиди.

Горнолыжный склон станет основным объектом Adrenaline Beat, который займет площадь в 60 гектаров. Проектированием занимается международное архитектурное бюро Masterconcept.

"Здесь планируется обустроить четыре склона, на которых будут организованы девять горнолыжных трасс разной сложности и трасса для тюбинга. Все они будут оборудованы удобными кресельными подъемниками", – цитирует Данилиди Агентство "Москва".

Помимо горнолыжного склона, Adrenaline Beat предложит москвичам около сотни вариантов проведения досуга. Среди них шопинг, барбекю, прогулки, пляжный отдых, образование и саморазвитие.

Предполагаемый объем инвестиций в проект составит порядка 6,7 миллиарда рублей, рассказал Данилиди. Всего группа компаний "А101" планирует вложить в создание многофункционального кластера рядом со станцией метро "Прокшино" порядка 30 миллиардов рублей.

На площади 132 гектара будут построены спортивно-развлекательный кластер, курортный центр с аквапарком, гостиничный комплекс и спортивно-рекреационный комплекс Adrenaline Beat.

В четверг, 4 июля, Сергей Собянин дал старт деловой программе Московского урбанистического форума 2019 года, открыв пленарное заседание международного конгресса Urban Health "Городское пространство как источник здоровья".