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12:56

Программа "Мой район" устранит неравенство между территориями столицы – Собянин

мэр Москвы Сергей Собянин город Мой район

12:56

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Фото: Агентство "Москва"

Сергей Собянин рассказал о программе "Мой район" на Московском урбанистическом форуме – 2019.

"Программа направлена на устранение неравенства и комплексное развитие каждого района. Эта идеология активно поддерживается городским сообществом. И вместе с горожанами, я считаю, нам удастся в ближайшее время сделать еще один шаг по созданию равенства горожан, доступности комфортной городской среды", – цитирует Агентство "Москва" градоначальника.

По его словам, городские власти системно улучшают транспортную доступность каждого отдельно взятого района, строя подземку и трассы таким образом, чтобы у каждого жителя столицы была в пешеходной доступности станция метро или автобусная остановка.

"Мы всегда занимались тем, чтобы у каждого москвича была в районе достойная школа, качественная поликлиника, музыкальная школа, дом культуры, прекрасный парк", – резюмировал Собянин.

Ранее мэр сообщал, что благодаря программе в отдаленных районах города можно создать такие же комфортные условия, как и в центре. Программа должна затронуть 25 поселений и 125 районов города. В программу включены местные проекты, связанные с созданием качественной городской среды, – благоустройством площадей, улиц, набережных, мест, где проходят ярмарки и праздники.

В районах реконструируют и построят новые поликлиники, школы и детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, отремонтируют библиотеки, дома искусств и дома культуры. А на улицах и во дворах установят дополнительное освещение.

Московский урбанистический форум стартовал 4 июля и продлится по 7 июля. Площадкой для деловых и культурных мероприятий форума выбран парк "Зарядье". Деловая программа рассчитана на два дня.

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