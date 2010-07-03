Скорая в Москве прибывает к пациенту быстрее, чем в других городах – Собянин

Специалисты скорой помощи в Москве приезжают к пациенту оперативнее, чем в других городах мира.

"Время от поступления запроса до приезда к пациенту – самое маленькое среди всех городов мира, несмотря на то, что мы в условиях перегруженности транспорта. Сделать это непросто. Помимо выделенных полос, сделаны центры скорой помощи в различных районах так, чтобы время доставки пациента было минимальным", – рассказал Сергей Собянин в ходе пленарного заседания международного конгресса Urban Health на Московском урбанистическом форуме.

Среднее время прибытия бригады к пациенту – около восьми минут. На эвакуацию пациента от дома до больницы московским медикам требуется примерно 50 минут, тогда как, например, в Париже это занимает около 1,5 часа.

Все процессы приема и обработки вызовов полностью автоматизированы. Каждая бригада оснащена планшетными компьютерами, подключенными к системе ЕМИАС. Уже по пути к пациенту врачи видят данные электронной карты. В случае сосудистых патологий благодаря системе "Стационар" доктора могут узнать, в какой из больниц в данный момент свободны операционные.

У медиков есть непрерывная связь с сотрудниками единого городского диспетчерского центра, который принимает до 15 тысяч обращений ежедневно. В городе каждые сутки работают 1020 бригад, готовых оперативно прийти на помощь.

Также мэр рассказал о программе "Моя улица". Программа соответствует понятиям темы Urban Health, которая предполагает интеграцию принципов здоровья во все сферы городского развития. По словам главы города, власти не ставили себе задачу сэкономить медицинские затраты.

"Горожане не могут жить по принципу работа-транспорт-дом. Им нужно общение, общественное пространство, нужна физическая активность, в конце концов, почувствовать себя городским сообществом. Это прямой путь к снижению городского стресса", – цитирует Агентство "Москва" Собянина.

Московский урбанистический форум стартовал 4 июля и продлится по 7 июля. Площадкой для деловых и культурных мероприятий форума выбран парк "Зарядье". Деловая программа рассчитана на два дня.

