Плавай, борись, беги. Скорое открытие новых спорткомплексов Москвы

В сентябре этого года столичные власти планируют открыть крупнейший в Европе дворец водных видов спорта в Лужниках и единственный в мире спорткомплекс по пятиборью в поселке Северный. А в 2023 году откроется обновленный спорткомплекс "Олимпийский". Читайте о том, чем можно будет заняться в новых спорткомплексах столицы.

Позагорать в Лужниках

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Дворец водных видов спорта в Лужниках откроется в сентябре. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на девятом московском урбанистическом форуме.

Уникальный аквакомплекс будет одним из самых больших в Европе. Под одной крышей расположатся три спортивных бассейна, аквапарк с девятью горками, аттракцион "ленивая река", волна для серфинга и термальный комплекс с соляными пещерами.

Первый этаж займут торговые галереи, рестораны и фитокафе. На втором расположатся спортивные плавательные бассейны, один длиной 50 метров и два по бокам поменьше – по 25 метров. У входа в бассейны установят цифровой экран, на котором планируют транслировать соревнования, расписания спортивных событий.

На другой половине будет аквапарк с развлекательными бассейнами. На третьем этаже разместят бани и сауны, соляную пещеру, ледяной фонтан, кабинеты массажа и зону отдыха на шезлонгах. На четвертом этаже сделают вход на горки аквапарка, а на пятом будут фитнес-центр, академия бокса и кафе.

Аквакомплекс оборудуют новейшей системой очистки воды ультрафиолетом, установят 32 фильтра и систему озонирования.

Летом у бассейна посетители смогут позагорать. Крышу над ним сделали раздвигающейся. "Две секции крыши могут разъезжаться в стороны по ширине здания над бассейном", – пояснил Марат Хуснуллин. Изготовили кровлю из легкого и прочного материала – поликарбоната, который прослужит, по расчетам проектировщиков, как минимум полвека. Ее будут раздвигать летом и сдвигать на зиму с помощью специального механизма.

Дворец водных видов спорта возводят на месте бассейна, построенного в 1956 году. Внешне он сохранит облик исторического здания. Заново воссоздадут колоннаду стен, а барельефы 1950-х годов заменят на аналоги. Оригиналы выставят в зоне касс.

В холле установят скульптурную композицию из фигур трех пловчих, выполненную из металлической проволоки. Залы украсят тропические пальмы в кадках, которые напоминают рыбацкие лодки, яркие мячи для волейбола и воздушных змеев.

Заниматься плаваньем здесь смогут как профессиональные спортсмены, так и любители активного отдыха. Ежедневно аквакомплекс смогут посещать 10 тысяч человек.

Пятиборье в Северном

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В сентябре откроется спорткомплекс для занятий пятиборьем в поселке Северный (по адресу: улица 9-я Северная линия, владение 1Б). В физкультурно-оздоровительном центре будут тренироваться учащиеся спортшколы олимпийского резерва "Северный", расположенной поблизости.

Юные спортсмены смогут осваивать программу современного пятиборья, тренироваться в стрельбе, легкой атлетике, плавании, фехтовании и конкуре.

Для обучения верховой езде строятся манеж и конюшня, рассчитанная на четыре десятка лошадей. Плавание будет проходить в 50-метровом бассейне. Для стрельбы из лука и пневматического оружия возводится тир.

В спорткомплексе смогут заниматься маломобильные люди, для которых установят пандусы и тактильные указатели.

На прилегающей территории оборудуют открытые стоянки на 20 машино-мест, а также парковочные места для четырех автобусов.

"В Северном появится единственный в мире стадион для пятиборья. Под одной крышей можно будет проводить четыре вида соревнований из пяти", – отметил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, уже в сентябре здесь начнут проводить соревнования и массовые спортивные мероприятия городского, всероссийского и международного уровней.

Теннис для всех

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В Лужниках в следующем году построят также спортивный центр с пятнадцатью теннисными кортами. Любители этого вида спорта смогут заниматься большим теннисом, настольным теннисом, бадминтоном, пляжным теннисом, падел-теннисом (от большого отличается меньшими размерами корта и специальными ракетками) и сквошем – игрой специальными ракетками на корте, окруженном стенами.

Здание возводят на улице Лужники в Хамовниках вдоль автомобильной эстакады Комсомольского проспекта (дом 24, строение 5Б). Раньше на этом месте стояли открытые теннисные корты, которые работали три-четыре месяца в году. Новый центр будет работать круглый год.

Два зала с кортами разместятся на первом этаже, в одном установят девять теннисных кортов, в другом – шесть. Здесь также построят плавательный бассейн, обустроят четыре зала для сквоша, зал настольного тенниса и зал для бадминтона, корты для падел-тенниса и пляжного тенниса.

Этажом выше откроется банный комплекс с массажными комнатами и раздевалками, а также спортивные магазины и зона питания с ресторанами и кафе. Третий этаж займут детский центр, гимнастический и тренажерный залы. На следующем этаже расположатся залы для групповых тренировок. Пятый – отведут под административные помещения.

На крытых кортах впервые в России будет установлена уникальная спортивная видеоаналитическая система, позволяющая проводить анализ тренировки. По словам Марата Хуснуллина, с помощью системы определят скорость полета мяча, аут со звуковым оповещением, воспроизведут замедленный повтор, соберут статистику игры, составят программу тренировки.

Здание строится в стиле деструктивизма с острыми углами, асимметричными формами стен, обилием оригинальных элементов. На панорамные окна нанесут узоры в технике шелкографии, напоминающие падающие вниз потоки воды.

Рядом с теннисным центром под открытым небом поставят семь теннисных кортов, площадку для пляжного тенниса, две площадки для падел-тенниса.

Вокруг здания посадят деревья и кустарники, установят фонари и лавочки для отдыха, организуют велосипедную парковку. По вечерам на здании будет зажигаться архитектурная подсветка.

Перезагрузка "Дружбы"

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До конца этого года завершится реконструкция спортивного зала "Дружба" – знаменитой ракушки, или "морской звезды", в "Лужниках на берегу Москвы-реки вблизи станции метро "Воробьевы горы".

В обновленном здании создадут три тренировочных спортзала, главную арену с трибунами на 3,4 тысячи зрителей, тренажерный и спортивный залы, конференц-зал, пресс-центр и кафе. Здесь будут проводить соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, спортивным танцам, художественной гимнастике и борьбе.

Нижний ряд трибун в большом зале сделают трансформируемым с помощью автоматики. С помощью нажатия на одну кнопку ряды будут задвигаться или выдвигаться, увеличивая или уменьшая площадь зала.

Внешний облик "ракушки" сохранится, заменят лишь старое остекление – новыми витражами, а внутреннюю начинку трансформируют полностью. Здесь заменят все инженерные коммуникации, установят современные системы безопасности, вентиляции и кондиционирования. Здание будет полностью приспособлено для маломобильных групп населения.

После реконструкции территорию вокруг спортивного зала благоустроят и озеленят, рядом сделают парковку. Все работы планируется завершить в конце 2019 – начале 2020 года.

Универсальный спортзал "Дружба" построен к Олимпиаде-80. Здесь провели женский турнир по волейболу. А после Олимпийских игр проходили соревнования и тренировки по теннису, волейболу, баскетболу, бадминтону, художественной гимнастике, акробатике, боксу. На капитальный ремонт "ракушку" закрыли в 2017 году.

Бесконечный бег в "Олимпийском"

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После реконструкции в "Олимпийском" москвичи смогут заниматься теннисом, хоккеем, плаванием, бегом, посещать аквапарк, концерты, электронную библиотеку, смотреть кино, обедать в ресторанах.

От прежнего здания сохранят внешние стены, возведенные к московской Олимпиаде-80. Перестроят нижнюю, стилобатную часть и крышу в форме тарелки, ее накроют куполом. В обновленном "Олимпийском" создадут беговой центр, фитнес-клуб, СПА-центр.

Целый этаж отведут под кинотеатры, выставки и небольшой планетарий на 174 места. Пространство под куполом займет концертный зал. Он будет в три раза меньше предыдущего – всего на десять тысяч зрителей, однако, по словам председателя совета директоров "Киевской площади" Года Нисанова, и здесь можно будет проводить масштабные концерты.

В бассейне спорткомплекса оставят существующие чаши. Там появится зона развлечений для взрослых и детей, аквапарк и зона пляжных видов спорта. По словам Года Нисанова, аквапарк станет самым большим в Европе. Здесь также будет создана школа дайвинга с трубой-бассейном глубиной до 30 метров.

После реконструкции появится новый ледовый дворец с трибуной на 500 мест. В других спортивных залах можно будет заниматься теннисом, сквошем. Кроме того, здесь планируется создать медицинский диагностический центр и электронную библиотеку.

Между основным зданием и бассейном расположится беговой парк. Километровая дорожка пройдет по стеклянной трубе-аллее на уровне стилобата (нижний уровень здания) в виде цифры "8". Для автомобилистов построят подземный паркинг, на освободившейся территории от машин создадут пешеходную зону.

Председатель совета директоров "Киевской площади" уточнил, что сейчас прорабатываются детали проекта перестройки спорткомплекса, а завершить реконструкцию планируется в 2023 году.