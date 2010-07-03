Собянин предложил жителям Москвы обсудить проект продления метро до Троицка

11:13
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин предложил горожанам поучаствовать в обсуждении проекта продления Коммунарской линии столичного метро до Троицка. Об этом он написал в своем блоге.
По его словам, строящуюся ветку продлят в Троицк. "Впереди – общественное обсуждение проекта, взвешивание всех плюсов и минусов, выбор окончательного варианта прохождения трассы метро. Приглашаю заинтересованных москвичей высказывать свое мнение", – рассказал мэр.
Он уточнил, что протяженность участка от станции "Столбово" до Троицка составит 14,6 километра. На нем появятся шесть станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Десеновское", "Ватутинки" и "Троицк".
Участок от станции "Столбово" до станции "Сосенки" будет подземным, далее метро выйдет на поверхность. Перед станцией "Десеновское" участок снова окажется в тоннеле. У станции "Ракитки" построят электродепо для технического обслуживания и ремонта поездов.
Собянин добавил, что вблизи каждой станции построят подъездные дороги и перехватывающие парковки. К ним будут вести маршруты общественного транспорта.
Новый участок ветки станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий. Мэр подчеркнул, что удобнее всего станет пассажирам оранжевой ветки, поскольку станция "Теплый Стан" перестанет быть главным пересадочным узлом на метрополитен для жителей ТиНАО. Кроме того, будет свободнее на Калужском шоссе, Ленинском проспекте и Профсоюзной улице, отметил Собянин.
В зоне будущей ветки через несколько лет будет жить более 500 тысяч человек.
"Ни автобусы, ни даже скоростной трамвай не справятся с транспортным обслуживанием такого количества людей. И, к сожалению, в районе Калужского шоссе отсутствует железная дорога. Поэтому строительство метро является единственным разумным решением", – заключил он.
До 2035 года в ТиНАО планируется построить 72 километра линий метро, 33 станции и четыре электродепо. К 2023 году ожидается открытие участка Коммунарской линии, на котором будут находиться станции "Коммунарка", "Мамыри", "Славянский мир", "Улица Генерала Тюленева", "Университет дружбы народов", "Улица Новаторов", "Улица Строителей", "Академическая" и "Севастопольский проспект".
В южной части Троицка в ТиНАО построят и реконструируют более 7,4 километра дорог. Некоторые из них продлят, другие расширят, обустроят также тротуары.
"Мосгорсправка": Коммунарская линия
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