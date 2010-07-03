Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На юго-западе Москвы началось строительство станции метро "Университет дружбы народов" Коммунарской линии. Об этом сообщил столичный департамент строительства.
Сейчас ведутся работы по устройству ограждающих конструкций станционного котлована. Станция запроектирована вдоль улицы Академика Опарина в районе пересечения с улицей Миклухо-Маклая.
"Сергей Собянин отмечал, что у столичных властей грандиозные планы по строительству метро. Открытие новых линий метро улучшит транспортное обслуживание для сотен тысяч москвичей", – сказал глава департамента строительства Андрей Бочкарев.
Коммунарская линия пройдет от станции "Севастопольский проспект" до Троицка. Она обеспечит скоростным рельсовым транспортом жителей Юго-Западного административного округа и новых территорий. Длина линии составит около 40 километров с 16 станциями. Ее участок от станции "Севастопольский проспект" до "Коммунарки" планируется построить к 2023 году.
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