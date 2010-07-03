Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Началось строительство семи станций Коммунарской линии московского метро от станции "Улица Новаторов" до станции "Коммунарка". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства города.

"Протяженность участка Коммунарской линии от станции "Улица Новаторов" до станции "Коммунарка" составляет 15,9 километра, на нем разместятся семь станций метро", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

В настоящий момент на станциях "Улица Новаторов" и "Университет дружбы народов" проходят строительные работы по устройству ограждающих конструкций котлованов, на станциях "Столбово" и "Коммунарка" ведут работы по возведению основных конструкций. На площадках станций "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир" и "Мамыри" идут подготовительные работы по выносу инженерных коммуникаций.

Коммунарская линия пройдет от станции "Севастопольский проспект" до Троицка. Она обеспечит скоростным рельсовым транспортом жителей Юго-Западного административного округа и новых территорий. Длина линии составит около 40 километров с 16 станциями.

К 2023 году ожидается открытие участка Коммунарской линии, на котором будут находиться станции "Коммунарка", "Мамыри", "Славянский мир", "Улица Генерала Тюленева", "Университет дружбы народов", "Улица Новаторов", "Улица Строителей", "Академическая" и "Севастопольский проспект".

Строительство БКЛ планируют выполнить более чем на 50% уже в этом году. Полностью замкнуть линию должны в 2023 году. Ее протяженность составит 70 километров. На сегодняшний день на БКЛ действуют шесть станций из 31 запланированной.

