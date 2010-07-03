Заммэра рассказал о приоритетном проекте метростроения в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Приоритетным проектом метростроения в Москве является Большая кольцевая линия. Об этом сообщает Стройкомплекс столицы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
"Здесь работает 15 таких машин, причем часть из них – большого диаметра. Они необходимы для строительства двухпутных тоннелей. Такие участки будут расположены на западе и на востоке нового кольца", – пояснил заммэра.
Хуснуллин также рассказал, что в городе работают более 30 тоннелепроходческих щитов, из них часть находится в активной проходке. Он отметил, что для столицы это рекордное количество, передает Агентство "Москва".
Заммэра добавил, что на этой неделе была запущена проходка правого перегонного тоннеля между станциями "Аминьевское шоссе" и "Давыдково" на Юго-Западном участке БКЛ. Тоннелепроходческий комплекс проложит тоннель протяженностью порядка 350 метров в районе Очаково-Матвеевское. Тоннель будет располагаться под эстакадой на пресечении улицы Генерала Дорохова и Аминьевского шоссе.
Также завершена проходка левого перегонного тоннеля от монтажной камеры возле станции "Текстильщики" до станции "Нижегородской".
Ранее сообщалось, что до 2035 года в ТиНАО должны построить 72 километра линий метро, 33 станции и четыре электродепо. Начиная с 2012 года в ТиНАО открыли восемь станций подземки.
К 2023 году ожидается открытие участка Коммунарской линии, на котором будут находиться станции "Коммунарка", "Мамыри", "Славянский мир", "Улица Генерала Тюленева", "Университет дружбы народов", "Улица Новаторов", "Улица Строителей", "Академическая" и "Севастопольский проспект".
Строительство БКЛ планируют выполнить более чем на 50% уже в этом году. Полностью замкнуть линию должны в 2023 году. Ее протяженность составит 70 километров. На сегодняшний день на БКЛ действуют шесть станций из 31 запланированных.
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