Шесть станций метро планируют достроить в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Еще шесть станций метро должны достроить в Москве до конца 2019 года, рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Это "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная" Некрасовской линии и северо-восточный участок Большой кольцевой линии – от "Авиамоторной" до "Лефортово", передает Агентство "Москва".

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее подчеркивал, что в ближайшие пять лет общая протяженность столичного метро вырастет в два раза по сравнению с 2010 годом.

3 июня Сергей Собянин открыл четыре станции метро Некрасовской линии: "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Розовая ветка разгрузит пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской линии и улучшит транспортную ситуацию в нескольких районах Москвы, а также в подмосковных Люберцах. Пассажиры будут экономить на дороге до 20 минут в день.

А 20 июня мэр запустил четыре новые станции Сокольнической линии подземки: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". По его словам, вторым этапом станет строительство отдельной ветки от строящейся БКЛ до "Коммунарки" и Троицка. В будущем за "Коммунаркой" также появится станция "Потапово".

