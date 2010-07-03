Продление Сокольнической ветки разгрузит несколько станций метро

Открытие станций метро "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии позволит разгрузить несколько других станций подземки. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
Станция "Теплый Стан" разгрузится на вход на 17%, "Рассказовка" – на 12%, "Бунинская аллея" – на 15%, "Саларьево" – на 14%, подсчитали в метро.
Отмечается, что на станции "Саларьево" станет свободнее на вход, так как жители ТиНАО будут начинать свою поездку на метро от открывшихся станций.
"Основная часть пассажиров южного участка Сокольнической линии – это те жители, которые и сейчас пользуются метро, но их маршрут включает в себя поездку на наземном транспорте до ближайших станций метро", – отметил метрополитен.
Как изменится транспортная ситуация с открытием нового участка Сокольнической линии метро
Ранее Сергей Собянин открыл четыре новые станции Сокольнической линии метро. Это "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Протяженность нового участка составляет около 10 километров.
Большая часть нового участка выполнена в наземном исполнении и проходит в створе автомагистрали "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе". В столице впервые построен совмещенный автомобильный и метротоннель.
Станции "Филатов луг" и "Прокшино" наземные. Их особенностью стали большие панорамные проемы, похожие на вокзалы XIX века. Высота потолков составила почти 10 метров. Они закрыты металлическим навесом аэродинамической формы.
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