Срок регистрации в реестре иноагентов истекает в Грузии 2 сентября

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Срок регистрации организаций, попадающих под закон "О прозрачности иностранного влияния", истекает 2 сентября. Об этом в заявлении Национального агентства публичного реестра Минюста Грузии.

В воскресение, 1 сентября, с 10:00 до 17:00 по местному времени в 30 городах Грузии откроются филиалы Дома юстиции. Компании, более 20% финансирования которых поступает из-за рубежа, могут подать там заявление, уточнили в ведомстве.

В середине мая парламент Грузии принял закон об иноагентах. Однако затем президент страны Саломе Зурабишвили наложила вето на инициативу, заявив, что данный закон "по своей сути и духу является российским".

28 мая парламентарии большинством голосов преодолели вето президента. Таким образом, закон об иноагентах в Грузии начал действовать 3 июня. Его подписал спикер парламента государства Шалва Папуашвили.

Евросоюз выразил сожаление в связи с таким решением грузинских властей. В ЕС подчеркнули, что этот закон противоречит основным ценностям объединения, а потому окажет негативное влияние на путь Грузии к союзу.