Пенсионерка в Приморье лишилась почти 650 тысяч рублей, общаясь с "солистом BTS"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Приморье пенсионерка отдала мошенникам почти 650 тысяч рублей, предполагая, что общается с солистом одной из популярных К-pop-групп, поклонницей которой она является. Об этом сообщила в телеграм-канале краевая прокуратура.

В ведомстве уточнили, что 63-летняя россиянка общалась со злоумышленниками в одном из мессенджеров. Аферисты под видом знаменитости предложили открыть благотворительный фонд, при этом необходимые денежные средства женщина должна была отправить почтой.

Позднее с ней связались якобы представители таможни и запросили оплату налога для пропуска посылки. Пенсионерка согласилась с условиями и перевела 325 тысяч на счета злоумышленников. Однако затем мошенники убедили ее, что артист планирует приехать в Россию и встретиться с ней. Для этого она дополнительно передала им еще 317 тысяч рублей.

В прокуратуре пояснили, что злоумышленники узнали об увлечениях пенсионерки через социальных сети. Для достоверности они общались с женщиной по видеосвязи, применяя возможности искусственного интеллекта для изменения внешности. Также с подставной звездой в кадре присутствовал переводчик с корейского языка.

Получив деньги, аферисты скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что мошенники прикинулись солистом известной корейской группы BTS.

