Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 11:28

Происшествия

Пенсионерка в Приморье лишилась почти 650 тысяч рублей, общаясь с "солистом BTS"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Приморье пенсионерка отдала мошенникам почти 650 тысяч рублей, предполагая, что общается с солистом одной из популярных К-pop-групп, поклонницей которой она является. Об этом сообщила в телеграм-канале краевая прокуратура.

В ведомстве уточнили, что 63-летняя россиянка общалась со злоумышленниками в одном из мессенджеров. Аферисты под видом знаменитости предложили открыть благотворительный фонд, при этом необходимые денежные средства женщина должна была отправить почтой.

Позднее с ней связались якобы представители таможни и запросили оплату налога для пропуска посылки. Пенсионерка согласилась с условиями и перевела 325 тысяч на счета злоумышленников. Однако затем мошенники убедили ее, что артист планирует приехать в Россию и встретиться с ней. Для этого она дополнительно передала им еще 317 тысяч рублей.

В прокуратуре пояснили, что злоумышленники узнали об увлечениях пенсионерки через социальных сети. Для достоверности они общались с женщиной по видеосвязи, применяя возможности искусственного интеллекта для изменения внешности. Также с подставной звездой в кадре присутствовал переводчик с корейского языка.

Получив деньги, аферисты скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что мошенники прикинулись солистом известной корейской группы BTS.

Ранее в Москве задержали троих молодых людей, работавших на телефонных мошенников. По данным следствия, они помогали организовывать работу сим-боксов в столице и Подмосковье. В ходе допроса правоохранители выяснили, что за выполнения задач злоумышленники перечисляли молодым людям деньги.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика