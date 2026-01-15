Жительница Лыткарина лишилась 3,5 млн рублей из-за кодового слова "медведь-медведь"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жительница Лыткарина лишилась 3,5 миллиона рублей из-за кодового слова "медведь-медведь". Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

По данным ведомства, злоумышленница Надежда Антропова, сговорившись с другими участниками преступной группы, пыталась извлечь прибыль, обманывая людей. В частности, в апреле прошлого года аферисты связались через мессенджер с жительницей Лыткарина и, выдавая себя за кураторов по биржевым валютным сделкам, призвали ее обналичить деньги и положить их на сторонние счета.

Кроме того, потерпевшая оформила кредиты в разных банках. Злоумышленники обосновывали свои действия тем, что женщина сможет получить дополнительный заработок, который затем выведет со счета. В результате Антропова и жительница Лыткарина встретились на лестничной площадке в доме, где проживала последняя.

Потерпевшая передала свыше миллиона рублей после того, как Антропова назвала кодовое слово – "медведь-медведь". Остальные 2,5 миллиона рублей были переведены на счета других участников группы.



В результате Лыткаринский городской суд признал Антропову виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к 5 годам колонии. Инстанция также удовлетворила иск потерпевшей о возмещении материального вреда на миллион рублей. Дело, заведенное в отношении соучастников преступления, выделено в отдельное производство.

Ранее правоохранители задержали 22-летнего жителя Санкт-Петербурга, который подозревается в мошенничестве, совершенном против пожилой москвички. Выяснилось, что мужчина получил деньги от пенсионерки на парковке. С помощью камер видеонаблюдения полицейские установили личность потерпевшей.

Оказалось, что мошенники звонили 87-летней москвичке, предлагая ей "заменить домофон". В результате они получили от женщины код из СМС, затем представились сотрудниками полиции и запугали пенсионерку потерей сбережений. Так аферисты смогли убедить жертву в необходимости декларирования средств.

После этого женщина по инструкции мошенников собрала все имеющиеся у нее деньги и на парковке передала свыше 650 тысяч рублей злоумышленнику. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

