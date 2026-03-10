Форма поиска по сайту

10 марта, 13:10

Происшествия

Столичные полицейские пресекли производство контрафактного вина

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Столичные полицейские пресекли работу подпольных цехов по производству контрафактного вина. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в мессенджере MAX.

"Вина с благородными названиями наливались из одной бочки, а этикетки на бутылки клеились вручную", – указала представитель ведомства.

Волк отметила, что правоохранители задержали группу подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте спиртосодержащей продукции. Производство располагалось в подсобных помещениях на территории нескольких населенных пунктов в Подмосковье.

По предварительной информации, организатором незаконного бизнеса стал владелец одного из кафе. Кустарно произведенное вино разливали по бутылкам и продавали в мелкие торговые объекты и заведения общепита, рассказала Волк.

Во время обысков полицейские нашли резервуары со спиртной массой более 30 тонн, а также свыше 4,2 тысячи литров готового к продаже товара без маркировки. Оборудование, тара, этикетки и другие предметы, представляющие интерес для следствия, изъяты.

"Продукция, которая изготавливалась в антисанитарных условиях, направлена на экспертизу", – добавила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по статьям о производстве, хранении, перевозке и сбыте товаров без маркировки, а также о незаконном производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Ранее в Подмосковье ликвидировали предприятие, где нелегально выпускалась жидкость для вейпов. Цех работал в круглосуточном режиме без соответствующих разрешений. Изготовленная продукция поступала на склады или отправлялась транспортными компаниями в другие регионы страны.

"Московский патруль": полиция изъяла 12 тонн поддельной икры в Люберцах

