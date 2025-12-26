Полиция ликвидировала подпольную типографию с доходом свыше 2,6 млрд рублей

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Правоохранители пресекли деятельность нелегальной типографии, которая незаконно заработала в общей сложности более 2,6 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Злоумышленники создавали и продавали поддельные паспорта, дипломы об образовании и повышении квалификации, а также медицинские справки, водительские права и иные документы с реквизитами государственных органов. Многие из них печатались на официальных бланках, куда вносились ложные данные.

Помимо этого, злоумышленники искали клиентов, публикуя объявления в соцсетях, мессенджерах и на сайтах. В общей сложности аферисты организовали работу не менее 200 подобных интернет-ресурсов.

Готовые документы злоумышленники направляли почтой в разные регионы РФ или доставляли курьерами в пределах Москвы и Подмосковья. При этом сами типографии находились как по местам проживания аферистов, так и в промышленных помещениях.

В результате было изъято свыше 50 тысяч фальшивых документов в нескольких регионах РФ, в том числе в Москве, Крыму, Севастополе, Татарстане, а также в Московской, Пензенской, Свердловской, Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской и Курской областях.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, госнаград и бланков. 14 фигурантов арестованы, а в отношении еще 45 граждан избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Всем им грозит до 6 лет лишения свободы.

Правоохранители продолжают устанавливать соучастников задержанных, а также все эпизоды противоправной деятельности типографии.

Ранее сотрудники ФСБ задержали преступную группу, которая занималась легализацией иностранцев в России. В Москве и Подмосковье было выявлено 5 подпольных типографий по изготовлению фальшивых документов. Правоохранители изъяли 50 печатей и штампов государственных и коммерческих организаций, медицинских учреждений, а также более 2,5 тысячи бланков паспортов и иных документов.