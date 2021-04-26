В Москве выявили пять подпольных лабораторий по изготовлению поддельных документов

12:01
Фото: снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Сотрудники ФСБ задержали преступную группу, которая занималась легализацией иностранцев в России. В Москве и Подмосковье было выявлено пять подпольных типографией по изготовлению фальшивых документов. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.
"Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Домодедово и ГСУ СК по Москве при силовой поддержке Росгвардии пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей легализацию иностранных граждан на территории РФ", – говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли 50 печатей и штампов государственных и коммерческих организаций, медицинских учреждений, более 2,5 тысячи бланков паспортов и других документов.
Ранее замминистра внутренних дел России Александр Горовой обратился к представителям стран СНГ с просьбой провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, находящимися на территории РФ, чтобы они не оказались выдворены из страны. По его словам, в России много граждан из стран СНГ находятся незаконно.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал значительное сокращение количества мигрантов на территории России за последний год. По его словам, именно мигрантов не хватает для реализации множества амбициозных проектов.
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